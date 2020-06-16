Yok Artık Dedirten Hack Yöntemi! Konuşmaları Böyle Dinliyorlar
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Yok Artık Dedirten Hack Yöntemi! Konuşmaları Böyle Dinliyorlar

Hacker'lar, insanların konuşmalarını dinlemek için gittikçe daha ilginç yöntemler uyguluyor. İnsanları takip etmek için kullandıkları yeni yola çok şaşıracaksınız!

Basit Bir Ampulle Hack!

Konuşmalarınızın basit bir ampül üzerinden dinlenebildiği aklınıza gelir mi? Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılara göre, hacker'lar elektro-optik sensör ile donatılan bir teleskop kullanarak odadaki ampül üzerinden

Yok Artık Dedirten Hack Yöntemi! Konuşmaları Böyle Dinliyorlar
16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:27

Hacker'lar, insanların konuşmalarını dinlemek için gittikçe daha ilginç yöntemler uyguluyor. İnsanları takip etmek için kullandıkları yeni yola çok şaşıracaksınız!

Basit Bir Ampulle Hack!

Konuşmalarınızın basit bir ampül üzerinden dinlenebildiği aklınıza gelir mi? Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılara göre, hacker'lar elektro-optik sensör ile donatılan bir teleskop kullanarak odadaki ampül üzerinden özel konuşmaları dinleyebiliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Seslerimiz aslında ses dalgaları olduğundan, bu dalgalar çıplak gözle görülemeyen envai çeşit titreşime neden oluyor, bilgisayar korsanları da doğru ekipmanla teorik olarak seslerimizin neden olduğu titreşimleri toplayabilir ve bir analogdan dijitale dönüştürücü aracılığıyla sese dönüştürebilir.

Hacker'ların bu yolla özel konuşmaları dinlemesi teoride kolay olsa da pratikte o kadar kolay olmayabilir. Ampul camının kalınlığı ve parlaklığı dışında perde kapatılırsa veya ampul bir tür abajurun arkasında kalırsa gizli dinleme yöntemi başarısız olabilir. Tabii ki kişilerin ampule olan uzaklıkları ve ses seviyesi de önemli. Ancak bu yöntemin dahice olduğunu kabullenmek gerek. Ayrıca PC fanlarının titreşimlerini kullanarak verileri çalma yöntemi olan Air-ViBeR'den çok daha zekice.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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