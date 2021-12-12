YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak

YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak
AA / Mümin Altaş - Haberler | Kültür Sanat

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacağı bildirildi.

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların kamuoyu ile paylaşılacağı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda, programda yapılan yeni düzenlemeler konusunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından bilgilendirmeler yapılarak, araştırma üniversitelerine program beratları takdim edilecek.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, programda yer alan üniversitelerin rektörleriyle genel bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title