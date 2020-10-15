YÖK Anadolu Projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi hedefi nedir?
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YÖK Anadolu Projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi hedefi nedir?

15.10.2020 21:44 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:49
YÖK Anadolu Projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi hedefi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde YÖK Anadolu Projesi hakkında konuştu. Peki, YÖK Anadolu Projesi hedefi nedir?

Yüz yüze eğitimin başlaması gündeme geldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK Anadolu Projesi hakkında bilgiler verildi. Peki, YÖK Anadolu Projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi hedefi nedir?

YÖK ANADOLU PROJESİ NEDİR?

Erdoğan: "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor"

YÖK ANADOLU PROJESİ HEDEFİ NEDİR?

YÖK Anadolu Projesi hakkında Erdoğan hedeflerden şöyle bahsetti; "YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

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