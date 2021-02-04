YÖK Anadolu Projesi nedir? Ne işe yarıyor? Niçin kurulacak?

YÖK Anadolu Projesi Anadolu'daki yeni gelişen üniversitelerle daha gelişmiş üniversiteler eşleştirilecek. Böylece ilerlemelerinin hızlandırılması hedefleniyor. Peki, YÖK Anadolu Projesi nedir? Ne işe yarıyor? Niçin kurulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YÖK Anadolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. YÖK Anadolu Projesi nedir? Ne işe yarıyor? Niçin kurulacak?

YÖK ANADOLU PROJESİ NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan YÖK Anadolu Projesi'nin müjdesini paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Salgın döneminde kıymeti daha iyi anlaşılan bir başka önemli adımın da "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi" olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu projeyle fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecektir. İlk olarak Dijital Dönüşüm Projesinde yer alan 24 üniversitede başlayacak bu çalışmadan 15 bin öğrenci faydalanabilecek. Tüm bu yeniliklerin şimdiden ülkemize, milletimize, özellikle de üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

YÖK ANADOLU PROJESİ HEDEFİ NEDİR?

YÖK Anadolu Projesi hakkında Erdoğan hedeflerden şöyle bahsetti; "YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılı açılışında müjdesini verdiğim Anadolu projesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen yöneticilerimize, hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üniversite sayımız 76'dan 207'ye öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine ulaştı. Bu sayı ile üniversiteye erişimde ülkemiz Avrupa'da birinci sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrenci oranımız yüzde 49'a çıktı.

Bütçemizden ayırdığımız yükseköğretim bütçemiz ciddi şekilde artmıştır. 2.5 milyardan, bu yıl 36 milyar liraya çıktı. Öğretim elemanı sayısı da 70 binden, 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı AB'deki yüzde 40 ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerindedir. Sadece sayısal değişimler yaşanmakla kalmadı, kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin akreditasyon süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu.

Yükseköğretimdeki temel amacımız kaliteli faaliyetler ve bilimsel alanların desteklenmesidir. AR-GE ve inovasyona teşvik eden bir iklimin oluşması, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın olmasını amaçlıyoruz.

Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala eski Türkiye alışkanlıkları ile toplumdan ve devletten kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

Salgın dönemindeki uzaktan eğitim sayesinde yüksek öğrenim faaliyetleri en başta planlandığı gibi kesintisiz devam etti.

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar. Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel sebeplerden şehrinin dışına çıkamayan gençlerimizi eğitime kazandırdık. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü.

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci, geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10'a girme başarısını gösterdi. YÖK Anadolu projesi gibi yeni atılım ve projeleri önemli görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bundan sonrası üniversitelerimiz, hocalarımız ve öğrencilerimize kalıyor.

Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla 2 veya 3 yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı 4'den 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin nitelik açısından da Avrupa ülkelerinden daha iyi performans gösterdiği raporlara yansıdı.

YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermesine imkan sağlanmasıdır.