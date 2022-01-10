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YÖK, akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı

YÖK, akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, 2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçlerin devlet yükseköğretim kurumlarında devam ettiğini hatırlattı.

Özvar, "Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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