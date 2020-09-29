YÖK açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?
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YÖK açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

29.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:43
YÖK açıkladı: Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

Üniversiteler, koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı ve eğitimlerini uzaktan eğitim şeklidne sürdürüyorlar. Öğrenciler, ''üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?'' sorularına yanıt arıyor? YÖK Başaknı Yekta Saraç, konuyla alakalı olarak açıklama da bulundu.

YÖK, üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medyada üniversitelerin yüz yüze eğitime 1 Ekim tarihinde geçeceği söylenirken, YÖK konuya açıklık getirdi. Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar bir süre yüz yüze eğitime ara vermiş ve uzaktan eğitim şeklinde devam ediyordu. YÖK'e bağlı üniversiteler de uzaktan eğitim yapmayı sürdürüyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmaları ve görüşmeleri sürdürdüklerini belirtmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal medyada üniversitelerin 1 Ekim'de açılacağına ilişkin haberler yer alıyor. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin açılacağı söylenen 1 Ekim tarihinin gerçekği yansıtmadığını ve konu hakkında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada:

''Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.'' ifadeleri yer aldı.

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