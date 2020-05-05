YÖK Açıkladı: Baraj Puanı Düşürüldü, TYT Sınav Süresi Uzatıldı!

YÖK tarafından yapılan açıklamada lisans programları için uygulanan 180 baraj puanının 170'e çekiliği bilgisi paylaşıldı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada lisans programları için uygulanan 180 baraj puanının 170'e çekiliği bilgisi paylaşıldı. TYT sınav süresi uzatıldı. Tüm detaylar haberimizde!

TYT Sınav Süresi Kaç Oldu?

Yükseköğretim Kurulu, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

2020-YKS'ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerimizi sevindirecek güzel haberlerimiz var... pic.twitter.com/INVhjrOZK6

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) May 4, 2020

YKS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 – 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.