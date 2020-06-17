YÖK 22 tematik alanda doktora bursu verecek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) pandemi dönemine özel olmak üzere yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda doktora bursu verileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) pandemi dönemine özel olmak üzere yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda doktora bursu verileceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" kapsamında, dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu pandemi dönemine özel olmak üzere doktoralı insan kaynağına ihtiyacı karşılamak ve gelecek nesillere insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, YÖK tarafından belirlenen alanlarda burs verilecek.

Bu kapsamda, devlet yükseköğretim kurumları, 17 Haziran-1 Temmuz arasında "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapacak.

Bu aşamada sadece üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak. Öğrencilere yönelik başvurular, kontenjan hak eden üniversitelerce daha sonra ilan edilecek.

Pandemi dönemi özel çağrısında "aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları, enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji, koruyucu tıbbi malzemeler (tasarım/üretim/tedarik), biyomedikal teknoloji ve ekipmanlar (tasarım/üretim/tedarik), uzaktan eğitim uygulamaları (sanal laboratuvar uygulamaları, eğitim ve öğretimde dijital oyun teknolojileri dahil), uzaktan çalışma yöntemleri, istihdam ve iş modelleri, bireysel ve toplumsal psikoloji, halk sağlığı (klinik epidemiyoloji, bioistatistik, sağlık politikaları ve idaresi), sağlıklı beslenme ve sağlık yaşam, dijital platformlar ve sosyal medya (sosyal medya yönetimi dahil) ve gıda üretim ve tüketim zincirleri" gibi alanlar yer alıyor.

Kaynak: AA