Yohan, 1 yılda hayatını kaybeden 4'üncü K-Pop yıldızı oldu Güney Kore'de genç şarkıcılardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründe yıldız olan gençlerin bir biri ardına ölmesi şüphe yarattı.

Güney Kore'de genç şarkıcılardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründe yıldız olan gençlerin bir biri ardına ölmesi şüphe yarattı. Son olarak Yohan olarak bilinen 28 yaşındaki sanatçı Salı günü hayatını kaybetti.

K-Pop müzik sektöründe yıldız olan Güney Koreli şarkıcıların 30 yaşına gelmeden ölmesi, dikkatleri bu genç yıldızların yaşamlarına çekti. Geçen 9 ay boyunca hayatını yitiren 3 K-Pop yıldızına bir yenisi eklendi. Yohan adlı 28 yaşındaki Top Secret grubu üyesi, Salı günü evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmazken, dikkatler bu genç yıldızların yaşamlarına çevrildi.

KİLO ALMAMALARI İÇİN HER HAFTA TARTILIYORLARArd arda 4 gencin 30 yaşına gelmeden hayatını kaybetmesiyle dikkatler, K-Pop yıldızlarının zorlu ve travmatik yaşamlarına çevrildi. Genç yıldızların çocuk yaşlardan itibaren hergün dans ve şan dersleri aldığı, müzik şirketlerine çok sıkı kurallar içeren bir sözleşmeyle bağlandıkları ifade edildi. Kadın yıldızların her hafta kilo almamaları için tartıldıkları ve günlük çalışma saatlerinin çok fazla olduğu vurgulandı. Bazı yıldızların ise cep telefonu taşımaları bile yasak.K-POP MÜZİK SEKTÖRÜ

Daha once Ekim ayında intihar eden Sulli'nin (25) ardından Kasım ayında Goo Hara (28) hayatını kaybetti. Cha In Ha (27) ise Aralık ayında evinde ölü bulunmuştu. K-Pop müzik sektörü, Güney Kore'de 1990'ların başında ortaya çıkan ve gençlerden oluşan müzik gruplarının yaptığı müzik olarak bilinmektedir.

Kaynak: DHA