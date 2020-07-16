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Yoğurt üretimi Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 17 azaldı

Ticaret süt işletmelerinin yoğurt üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda da yüzde 17 azalarak 82 bin 341 tona geriledi.

Yoğurt üretimi Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 17 azaldı
16.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:31

Ticaret süt işletmelerinin yoğurt üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda da yüzde 17 azalarak 82 bin 341 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yoğurt üretimi Ocak-Mayıs döneminde de yıllık bazda yüzde 2.8 azalarak 442 bin 913 tona geriledi.

Ticari süt işletmelerince Mayıs ayında 895 bin 122 ton inek sütü toplandıTcari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2.0 azalarak 895 bin 122 tona geriledi. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 arttı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 14.7 artarak 149 bin 389 tona yükseldi. İçme sütü üretimi Ocak-Mayıs döneminde yüzde 12.5 artarak 719 bin 353 tona çıktı.Mayıs ayında yıllık bazda: tereyağı üretimi yüzde 18, yağsız süt tozu üretimi yüzde 17.1, kaymak üretimi yüzde 17,inek peyniri üretimi yüzde 4.5 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 1.5,tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 18.5, ayran üretimi yüzde 43.5 azaldı.Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda;tam yağlı süt tozu yüzde 9.6, tereyağı üretimi yüzde 7.4, inek peyniri yüzde 6.7, kaymak üretimi yüzde 1.6 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4.3, yağsız süt tozu yüzde 6.4,

ayran üretimi yüzde 22 azaldı. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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