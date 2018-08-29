Yoğurt Satma" Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Tokat'ta şüphelilerin, yaşlı bir kadının evine yoğurt satma bahanesiyle girip parasını aldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Sivas Caddesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden Samiye Dobaçlı'ya (88) ait eve giden bir kişi, yoğurt sattığını söyledi.

Yaşlı kadın, bir miktar yoğurt aldıktan sonra bu kişiden mendile sarılı bulunan 2 bin 200 liradan ücretini almasını istedi.

Şüpheli evden ayrıldıktan sonra tüm paranın alındığını fark eden yaşlı kadın, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Polis, yoğurt satan kişi ile evin dışında bekleyen ikinci şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dobaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğurt satmak amacıyla evine gelen kişiye ücretini vermek için elindeki parayı gösterdiğini, arkasını döndüğünde tüm parasını alıp gittiğini gördüğünü söyledi.