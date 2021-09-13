Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza - Haberler
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Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza

KIRIKKALE'de yoğurt dağıtmak için karantina ihlali yapan aynı aileden 3 koronavirüs temaslısına 12 bin 150 lira ceza kesildi.

KIRIKKALE'de yoğurt dağıtmak için karantina ihlali yapan aynı aileden 3 koronavirüs temaslısına 12 bin 150 lira ceza kesildi.

Trafik ekipleri, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Çalılıöz Köprüsü altında denetim yaptı. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat sorguları yapıldı. Denetimde Tahsin Karakaya'nın koronavirüs temaslısı olduğu ve riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Ekipler, yaptıkları Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ile Karakaya ve araçta bulunan eşi Sultan ile oğlu Murat Can'ın da temaslı olduğunu belirledi. Yoğurt dağıtmak için dışarı çıktıklarını belirten 3 kişiye, toplam 12 bin 150 lira para cezası kesildi. Karakaya ailesi, evlerinde karantina altına alındı.


Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yoğurt dağıtmak için karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza - Haberler
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