Yoğurt çorbası tarifi, yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Nefis bir çorba hazırlamak istiyorsanız yoğurt çorbası tarifini deneyebilirsiniz. Yoğurt çorbasını dilerseniz soğuk şekilde dilerseniz ılık şekilde tüketebilirsiniz. Özellikle sıcak yaz aylarında buz gibi içilebilecek yoğurt çorbası tarifi haberimizde. İşte en güzel ve kolay yoğurt çorbası tarifi, yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Nefis bir çorba hazırlamak istiyorsanız yoğurt çorbası tarifini deneyebilirsiniz. Yoğurt çorbasını dilerseniz soğuk şekilde dilerseniz ılık şekilde tüketebilirsiniz. Özellikle sıcak yaz aylarında buz gibi içilebilecek yoğurt çorbası tarifi haberimizde. İşte en güzel ve kolay yoğurt çorbası tarifi, yoğurt çorbası nasıl yapılır?

YOĞURTLU ÇORBA TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

7 su bardağı su

4 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Kuru nane

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin, kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin.

Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.

Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.

Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin.

10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

Yoğurt çorbası servise hazır. Afiyet olsun.

NOT: Dilerseniz çorbayı yağ ve nane olmadan bebeğinize de yedirebilirsiniz.

YOĞURT ÇORBASININ PÜF NOKTALARI

Çorbanızı yoğurdun kesilmemesi için kaynayana kadar sürekli karıştırmalısınız.

Çorbaya tuzunu kaynadıktan sonra eklemeniz çorbanın kesilmesini önleyecektir.

Çorbanın kıvamı çok yoğun olduysa kaynamış su ilave edebilirsiniz.

Diğer yoğurt çorbası tarifleri;

Bebekler için ek gıda dönemine geçildiğinde yoğurt çorbası oldukça faydalıdır. Ancak içerdiği malzemelere bebeğinizin alerjisinin olup olmadığını doktorunuza danışmak önemlidir. Bebekler için yoğurt çorbası tarifine ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

Yoğurt çorbası ne kadar çok seviliyorsa çeşitleri de o kadar çok sevilmektedir. En çok sevilenlerden biri de nohutlu yoğurt çorbasıdır. Tarife ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

Yumurtacının tutucu, bağlayıcı gibi bir özelliği vardır. Yoğurt çorbasına da bu özelliğinden dolayı konulmaktadır. Ancak siz yumurtasız yapmak istiyorsanız linke tıklayıp yumurtasız yoğurt çorbasının nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Yoğurt çorbası neden kesilir?

Kullandığınız yoğurt bozuksa, yumurta taze değilse yoğurt çorbasının kesilme ihtimali çok yüksektir.

Terbiyesi için kırdığınız 1 adet yumurta çorbanızın kesilmesini engelleyecektir.

Terbiyenin bir anda suyun içerisine konulması da çorbanın kesilmesine sebep olabilir.

YOĞURT ÇORBASININ FAYDALARI

Yoğurt kötü kolesterolü düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser, mide rahatsızlıkları ve bunun gibi bir çok hastalıklardan korur.

Bebeklerin ve çocukların kemik gelişimlerine yardımcı olur.

Kan basıncı ve kalp atışlarını düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsaklardaki zararlı mikropların yaşamasını engeller.

Diyabet hastalarının tüketmesi gerekmektedir.

İshale de iyi gelmektedir.

Yoğurt çorbası kalori

Orta büyüklükteki 1 kaseyoğurt çorbası yaklaşık olarak 94 kaloriye denk gelmektedir.