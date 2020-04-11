- Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sessizliğe büründü
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Sakarya, Kaplıca, Akyazı, İhlas, Yerel

- Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sessizliğe büründü

- Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sessizliğe büründü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ve yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.

11.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:53
- Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sessizliğe büründü

- Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sessizliğe büründü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ve yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı, aldığı kararla 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sakarya'nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir de vatandaşlar virüsün yayılmaması için dışarı çıkamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İhlas Kuzuluk Kaplıca evlerinde oluşan yoğunluk yerini kuş seslerinin cıvıltılarına bıraktı.

- Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri'de sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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