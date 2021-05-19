YOĞUNLUK YAŞANAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ÇÖP KONTEYNERLERİ DOLDU TAŞTI
Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAKademeli normalleşme sürerken Caddebostan Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala sahilden ayrıldı.
Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Kademeli normalleşme sürerken Caddebostan Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala sahilden ayrıldı. Geriye dolup taşan çöp konteynerleri kaldı.
Tam kapanmanın ardından başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak çimlerde vakit geçirdi. Saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala sahil boşalmaya başladı. Geriye sahilde gün boyu vakit geçiren vatandaşlardan kalan çöp yığınları kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı