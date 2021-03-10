Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı

10.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:21

İstiklal Caddesi, yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekiplerince belirli sürelerle yayalara kapatıldı.

İstiklal Caddesi, yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekiplerince belirli sürelerle yayalara kapatıldı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ni drone ile havadan kontrol etti.

İnsan kalabalığının arttığının görülmesi üzerine ekipler, yoğunluğu önlemek için İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapattı. Ekipler, kalabalığının azaldığı durumlarda caddeye girişlere izin verdi.

Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi yönünde anons yapan ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ümit Özdağ Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Birol Güven Murat Balcı Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Sergen Yalçın Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğunluk oluşan İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:38:20. #1.15#
title