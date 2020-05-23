Yoğunluk fazla olunca caddeyi trafiğe kapattılar Türkiye genelinde 7. kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanıyor.

Türkiye genelinde 7. kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanıyor. Kısıtlama bu kez 81 ili kapsıyor. Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sokak ve caddelerde aşırı derece yoğunluk yaşanması nedeniyle emniyet ekipleri tüm ana caddeleri trafiğe kapattı. Alınan önlemler sonrası yoğunluk eritildi. Alınan karar doğrultusunda Bursa ve 17 ilçede maske takma zorunlu olmasına rağmen çok sayıda kişinin maskesiz dolaşması dikkat çekti.

Ramazan Bayramında Türkiye ilk kez evinde kalarak geçirecek. 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama öncesi vatandaşlar ihtiyaçları gidermek için sokaklara akın ettiler. Polis ve Jandarma önlemler alarak vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. İlerleyen saatlerde yoğunluk hat safhaya çıkınca polis ana caddeleri trafiğe kapattı. Hiç bir araç çekişine izin verilmedi. Alınan önlemler çerçevesinde yoğunluk azaltıldı. Alınan karar doğrultusunda Bursa ve 17 İnegöl'de maske takma zorunlu hale getirildi. Ancak İnegöl'de bir çok kişinin maske takmadığı görüldü. Türkiye'de 81 ilde 4 gün boyunca yaşanacak olan kısıtlama başladı. Kısıtlamayla birlikte polisler gelen tüm araçları durdurarak kontrol edip izinleri olup olmadığını bakarak gidecekleri yere gönderiyorlar. İzinleri olmayanlara ise ceza işlem uygulanıyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İHA