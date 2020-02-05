"Yoğunlaşacağımız en önemli konu deprem dönüşüm olmalı"

05.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:59

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Meclisi'nin 8. Dönem 1. Toplantı Yılı Şubat Ayı toplantılarının birinci bileşiminde, Kartal'da devam eden kentsel dönüşüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Depreme hazırlıkla ilgili hepimize düşen işler var. Biz de dahil bütün devlet kurumları, kentsel dönüşümün daha planlı ve programlı yapılabilmesi ve daha hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için adımlar atmalı. Orhantepe başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında atılacak somut adımlarla birlikte bu süreci hep birlikte aşmamız gerekiyor. Maalesef hem Kartal'da hem de İstanbul genelinde birçok noktada kaçak ve eski yapı stoku çok fazla. Bu yüzden yapılması gerekenler noktasında, biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Orhantepe sürecinde bakanlıkla birlikte attığımız adımlar var. Ancak üzerinden 1 yıl geçti. İlerleme çok hızlı ve kolay olmuyor." dedi.



Depremden etkilenen bölgeleri incelemek üzere gerçekleştirilen Elazığ ziyareti ile ilgili izlenimlerini anlatan Başkan Gökhan Yüksel, "Elazığ'da da maalesef gördüğüm detaylar bunlardı. Orada da riskli yapı raporu alıp sonra çözme çabasıyla karşı karşıya kalacak birçok vatandaşımız var. Bu konuda bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Deprem dönüşüm ve kentsel dönüşümle ilgili 2009 yılından bu yana önemli çalışmalara imza atan Deprem Dönüşüm Müdürlüğümüz, yaklaşık 50 binin üzerinde Kartallı komşumuzun eski evinden yeni evine kavuşmasını sağladı. Kartal Belediyesi'nin Deprem Dönüşüm Müdürlüğü'nün bu güne kadar rehberlik ettiği ve dönüştürdüğü çok sayıda site bulunuyor." şeklinde konuştu.



Vatandaşların deprem dönüşümü konusunda daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti: "-Benim dairem şu kadar metre kareydi, şu kadar düşüyordu, şuraya bakıyorduk, şimdi şuraya bakıyoruz- gibi bir özel isteklerinden kurtulup nasıl sağlıklı bir binaya taşınırız ile ilgili adımları atan ve bilgilendirme toplantısı yapan çok ciddi bir müdürlüğe sahibiz ve gelen komşularımıza bu konuda rehberlik ediyoruz. Yine Kartal Belediye Meclisi, bakanlık henüz adım atmamışken dönüşümle ilgili vatandaşlara kira yardımı yapılmalı diyerek öncü olmuştu. 2009 yılında ilk dönüşüm konuşulduğu anda bu karar Büyükşehirde reddedilse de sonra bakanlık bunun doğruluğunu bildiğinden dolayı kanun maddesi yapmıştır. Konuşulacak çok şey var, ama genel itibariyle hep birlikte yoğunlaşacağımız en önemli konu, deprem dönüşüm olmalıdır. Bu konuda komisyonlardaki arkadaşlarımıza ve bütün bürokrasideki arkadaşlara talimatımdır. Yapılması gereken tüm çalışmaları talimat olarak kabul edebilirler. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar var. Devam eden çalışmalar var. Sitelerde toplantılarımız var. Programlarımızda depremle mücadele ve deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili seminerlerimiz hızla devam edecek."



Son olarak 'İmar Barışı' olarak sunulan kanunun olumsuz etkilerine atıfta bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Ama şu da bir gerçek ki kaçak yapı stoğundaki en büyük temel sorunumuz şu; vatandaşın 10 dairesi var, yıkılıp yapıldığında bu 5-6 daire yapabiliyor. Dolayısıyla adım atmıyor. Son zamanlarda çıkan kanunla da riskli binaların yasallaştırılması, vatandaşın dönüşümle ilgili eğilimini zayıflamıştır. Binasını yasallaştırdıktan sonra, -zaten iskanımı da aldım, eski de olsa binam da yasal- deyip kendini yasallaştırdığı için ada dönüşümüne bile katkı sağlamayan komşularımız var. Dilimiz döndüğünce bunu anlatıyoruz, ama daha yüksek sesle bu çalışmaları yapmamız gerekiyor." şeklinde düşüncelerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA