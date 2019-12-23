Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı
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Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da yoğun yağmur nedeniyle medyana gelen kazada araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.

23.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:54
Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da yoğun yağmur nedeniyle medyana gelen kazada araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar- karayolu 45. kilometresinde meydana geldi. Yoğun yağmur nedeniyle 03 PE 955 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç şarampolle devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedye ile ambulansa taşırken çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Ambulansa taşınan yaralı hastaneye götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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