Yoğun yağışta toprak kayınca ev çöktü
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Yoğun yağışta toprak kayınca ev çöktü

Yoğun yağışta toprak kayınca ev çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoğun yağışların arından yaşanan toprak kayması, bir evin çökmesine sebep oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoğun yağışların arından yaşanan toprak kayması, bir evin çökmesine sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi, Derviş Hasan Sokak'ta Neşe Şen'e ait metruk müstakil evin bir bölümü yoğun yağışın ardından kayan toprak ile birlikte çöktü. Gelen gürültüler üzerine çevrede bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, evin metruk olduğunu kimsenin yaşamadığını belirlediler. Ölen ve yaralananın olmadığı çökmede ev kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE

Yoğun yağışta toprak kayınca ev çöktü
Yoğun yağışta toprak kayınca ev çöktü
Yoğun yağışta toprak kayınca ev çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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