Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
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Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı

Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesi kırsal mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapandı, bir bölge de ise köprü yıkıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi kırsal mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapandı, bir bölge de ise köprü yıkıldı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsal mahallelerde toprak kaymaları yaşanırken Yassıbahçe Mahallesi'ne geçiş olan köprü ise yıkıldı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla yolları açarken Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesine bağlı ekipler de kırsal mahallelerde çalışmalarını yaparak yolları açtılar. - ORDU

Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı - Haberler
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