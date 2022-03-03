Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı

İhlas Haber Ajansı, Erkan Bay - Güncel
 - Güncelleme:

Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı TUNCELİ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son bir haftada yağan yağmur sayesinde Tağar Çayı ve kuruyan dereler taştı, su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (İHA) - Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı

TUNCELİ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son bir haftada yağan yağmur sayesinde Tağar Çayı ve kuruyan dereler taştı, su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Kentin yüksek kesimlerine kar yağarken, şehir ve ilçe merkezlerinde son bir haftadır belirli aralıklarla yağmur etkili oluyor. Yağış nedeniyle Çemişgezek ilçesinde dağlara yağan kar ve yağmurlardan beslenen Tağar çayı, irili ufaklı derelerden gelen sularla coştu. Gözle görülür şekilde su seviyesinin yükseldiği ve akıntının olduğu Tağar Çayından akan su, cep telefonu ile görüntülendi.

Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı

Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı

Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Çemişgezek, Tunceli, kar, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title