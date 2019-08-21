Yoğun yağış E-5 'i felç etti

Yoğun yağış E-5 'i felç etti

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı.

21.08.2019 12:53
Yoğun yağış E-5 'i felç etti

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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