Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi
Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi İstanbul hava karardı yağmur sağanak halinde yağdıİSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı.
Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi
İstanbul hava karardı yağmur sağanak halinde yağdı
İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 karayolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.