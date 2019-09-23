Yoğun trafiğe alternatif olacak

23.09.2019 12:43

Düzce Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kapatılan Olimpiyat Kavşağında meydana gelen araç trafiğine alternatif çözümler sunmak için yeni güzergahlar oluşturmaya başladı.



Düzce Kent Merkezi ile D-100 Karayolu bağlantılarından biri olan Olimpiyat Kavşağı geçtiğimiz günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla kapatılarak yalnızca alt yollar ile şehir merkezi bağlantısı kesilmişti. Akılı kavşak yapılmak amacıyla alınan karar doğrultusunda şehir merkezi ile ilçelerde yaşayan vatandaşların yoğun araç trafiğinden şikayet ettiği kavşakta trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar başladı. Düzce Belediyesi yeni yol açma ekibi hafta sonu mesai yaptığı bölgede öncelik olarak ağır tonajlı araçların trafikte ortaya çıkardığı yoğunluğun önüne geçmek amacıyla alternatif yol açma çalışmasına başladı. Kavşak mevkiinde çevre noktalara ulaşım alternatifi olarak nitelendirilen yolda sert zemin çalışması yapan ekipler yolun ilk etapta ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılabileceğini belirterek tüm araçların geçişine uygun hale getirmek üzere güzergah üzerinde çalışmaların süreceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA