Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı
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Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı

12.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:35

Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı

VAN - Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Tendürek Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç da mahsur kaldı. Doğubayazıt ve Van'dan yola çıkan ve çoğunluğunu tırların oluşturduğu araçlar, Çaldıran ilçesine bağlı Suğuksu Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı.

Bölgede mahsur kalan sürücüler, sabah saatlerinden BU bu yana yolun açılmasını beklediklerini, ancak yoğun tipinin geçit vermediğini belirtti. Karayolu ekiplerinin yolu açtığını ancak yolun yeniden kapandığını ifade eden sürücüler, durumun devam etmesi üzerine geri döneceklerini söyledi.

Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı
Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı
Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı
Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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