Yoğun siste yoldan çıkan tır tarlaya daldı
Yoğun siste yoldan çıkan tır tarlaya daldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır tarlaya daldı.
Yoğun siste yoldan çıkan tır tarlaya daldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır tarlaya daldı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine seyreden A.B. yönetimindeki tır, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.