Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu
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Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu

ELAZIĞ'da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi.

21.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:27
Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu

ELAZIĞ'da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi. 

ilçesine bağlı Öğrendik köy sakinlerinden Duran Demir, gündüz saatlerinde otlatmaya bıraktığı 150 koyunu akşam saatlerinde almaya gittiğinde bulamadı. Sisli havaya rağmen bir süre aramaya devam eden Demir, koyunlarını bulamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen jandarma ekipleri, 9 saatlik arama çalışmalarının ardından koyunları köyün 5 kilometre ilerisinde dere kenarında bularak, sahibi Demir'e teslim etti. 

 


Kaynak: DHA
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