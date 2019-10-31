Yoğun siste görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
VİDEO: Yoğun siste görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü