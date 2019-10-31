Yoğun siste görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

31.10.2019 10:39

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA