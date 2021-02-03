Yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi
03.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:20
Muş'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Muş'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım