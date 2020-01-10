Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift...
Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30'dan itibaren yeniden açılacak.
10.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:06
Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30'dan itibaren yeniden açılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA