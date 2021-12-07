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Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu.

Güroymak ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden oldu. Gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, yoldaki buzlanma nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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