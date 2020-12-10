Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

10.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:36

Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini oldukça düşürdü.

Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini oldukça düşürdü. Sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Öte yandan tarihi kent meydanını örten yoğun sis ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Cumhuriyet meydanın bulunan ağaç ve çamlarda yer alan ışıklar ve sisin birleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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