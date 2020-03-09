Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI - Haber
Erzurum, Sabah, Ağrı, Van, Güncel

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI

Ağrı'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

09.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:53
Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI

Ağrı'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.

Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Can Yaman Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Podolski Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:11:18. #1.14#