Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları, Tüm Seferlerini İptal Etti

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sisten görüntüler

-İskeleden detay

Kaynak: DHA