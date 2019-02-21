Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları, Tüm Seferlerini İptal Etti
Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi.
Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sisten görüntüler
-İskeleden detay
Kaynak: DHA