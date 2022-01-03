Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı (3) - Haberler
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Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı (3)

Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GEMİ TRAFİĞİ BAŞLADI Marmara Denizi'ndeki yoğun sis nedeniyle saat 04.15'te transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, bölgede sisin etkisini kabetmesiyle yeniden gemi trafiğine açıldı.

GEMİ TRAFİĞİ BAŞLADI

Marmara Denizi'ndeki yoğun sis nedeniyle saat 04.15'te transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, bölgede sisin etkisini kabetmesiyle yeniden gemi trafiğine açıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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