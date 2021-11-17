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Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden geçen ve Konya ile Ankara yolunu birbirine bağlayan karayolunda aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

ÇAY, AFYON (İHA) - Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden geçen ve Konya ile Ankara yolunu birbirine bağlayan karayolunda aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Bolvadin ilçesinde aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Bolvadin- Çay karayolunda görüş mesafesi 1 metreye düştü. Araçlar sis nedeniyle ilerlemekte zorlu çekti. Bolvadin-Çay karayolunda jandarma ve ilçe emniyet trafik ekipleri karayolunda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, sürücülere farları, dörtlüleri ve sis ışıklarını yakmaları konusunda ekipler uyarılarda bulundu.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

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