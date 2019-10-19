19.10.2019 12:20

Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kazada ayağından yaralanan sürücü kan kaybından hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatın ı kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Gölpazarı ilçesinden il merkezine seyir halindeki 11 BA 396 plakalı minibüs sürücüsü İbrahim Çetinkaya, Beşevler Köyü Ayvalık mevkine geldiğinde havanın sisli olması sebebiyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet Uzun idaresindeki 11 EC 784 plakalı traktörü havanın sisli olması nedeniyle göremeyerek, arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaram almazken, traktör sürücüsü ayağından yaralandı. Yoğun ir kan kaybı yaşayan sürücü oturduğu sürücü koltuğu üzerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gölpazarı Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün kesin ölüm nedeni adli tıp raporuna göre belli olacak. Merhumun Gölpazarı'ndan ilçeye bağlı Bolatlı Köyü'ne gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA