Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi...Buzlu yoldaki kaza anı kamerada - Haberler
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Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi...Buzlu yoldaki kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Yerel

Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi.

BİTLİS (İHA) - Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi...Buzlu yoldaki kaza anı kamerada

BİTLİS Bitlis'te kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Tatvan-Güroymak karayolunda kar ve tipinden dolayı ismi ve plakası belirlenemeyen sürücünün buzlanan yolda yaptığı kaza kameraya yansıdı. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmazken, birçok noktada kar ve tipi hala devam ediyor.

Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi...Buzlu yoldaki kaza anı kamerada

Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi...Buzlu yoldaki kaza anı kamerada

Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi...Buzlu yoldaki kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri

Bitlis, kar, Yerel, Haber

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