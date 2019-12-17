Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

17.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:45
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta şehir merkezinde gün boyunca etkili olan sis akşam saatlerinde sokak lambaları, araç ışıkları ve aydınlatma sistemleri ile birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek ve görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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