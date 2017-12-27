Yoğun Sis Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yoğun Sis Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Sivas'ta akşam saatlerinde oluşan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Telefonu kapan sokağa koştu.

Sivas'ta akşam saatlerinde oluşan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti.

Yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.