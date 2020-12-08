Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı
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Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı

08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:20
Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı

Iğdır-Kars kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Iğdır-Kars kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Iğdır'ın yüksek rakımlı bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Iğdır-Kars kara yolunun 90. kilometresindeki geçitlerde yoğun sis ve buzlanma oluştu.

Karayolları ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttüğü kara yolunda, yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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