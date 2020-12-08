Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı
08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:20
Iğdır-Kars kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Iğdır-Kars kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Iğdır'ın yüksek rakımlı bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Iğdır-Kars kara yolunun 90. kilometresindeki geçitlerde yoğun sis ve buzlanma oluştu.
Karayolları ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttüğü kara yolunda, yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer