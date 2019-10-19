Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi (3)

19.10.2019 10:10

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri yapılamadı.

Sabah saatlerinde özellikle Avrupa Yakası ile İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi ve Okmeydanı'nda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şehir Hatları AŞ de sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü ile Üsküdar-Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA