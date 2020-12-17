Adıyaman'da yoğun sis

Adıyaman'da yoğun sis Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Adıyaman'da yoğun sis

Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

ADIYAMAN - Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunun Kuyulu mevkiinde başlayan yoğun sis, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine kadar devam etti. 20 metreye kadar düşen yoğun sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yaklaşık 35 kilometrelik bir alanı kaplayan yoğun sis, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında etkisini yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR