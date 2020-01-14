Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
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Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

14.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:24
Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

'de saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin azalması, küçük çaplı trafik kazalarına neden oldu. ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

Sis ve soğuk nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
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