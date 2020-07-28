Yoğun sis görsel şölene dönüştü Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

Her iki il arasındaki dağlarda etkili olan yoğun sis nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bilbilan mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.

Görüş mesafesinin büyük ölçüde düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler sis farlarını yaktı.

Akşama doğru oluşan sis özellikle gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis, Bilbilan Yaylası'nın yüksek kesimlerinde görsel şölene dönüştü.

Kaynak: AA