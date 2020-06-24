Yoğun sis görsel şölene dönüştü
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
24.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:36
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bilbilan mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin büyük ölçüde düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler sis farlarını yaktı.
Sisin özellikle akşama doğru gün batımı sırasında oluşması güzel görüntüler oluşturdu.
Rüzgarında etkisiyle yoğun sisin Bilbilan Yaylası'ndan alçak kesimlere doğru akışı ise görsel şölene dönüştü.
Kaynak: AA