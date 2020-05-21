Yoğun sis etkili oluyor - DÜZCE Düzce'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte sisin yağış ile bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA