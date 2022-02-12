Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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