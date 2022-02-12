Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.