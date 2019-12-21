Yoğun sis etkili oluyor
Haberler » Güncel » Yoğun sis etkili oluyor - Haber

Yoğun sis etkili oluyor

Konya ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek yerlerinde ise güzel görüntü oluşturdu.

21.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03
Yoğun sis etkili oluyor

ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek yerlerinde ise güzel görüntü oluşturdu.

Konya'da 5 gündür etkili olan sis, gece ve saatlerinde etkisini daha da artırdı. Kentte zaman zaman görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte oldukça zorlanırken, vatandaşların çoğu toplu taşıma araçlarını tercih etti. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, sis yüksek noktalarında güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar fotoğraf makineleriyle yüksek noktalardan kenti kaplayan sis bulutlarını çekti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yoğun sis etkili oluyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler